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2020-04-24T03:03
https://ria.ru/20200424/1570493432.html
Банки не повысят зарплатным клиентам ставки по кредитам при потере работы
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РИА Новости

Банки не повысят зарплатным клиентам ставки по кредитам при потере работы

03:03 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские банки не станут повышать зарплатным клиентам ставки по кредитам в случае потери работы или сокращения дохода, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Один из корреспондентов агентства на этой неделе получил смс-сообщение от Райффайзенбанка, в котором кредитная организация обещала на фоне распространения коронавируса до конца июня сохранить условия обслуживания. В частности, в сообщении указывалось, что в течение этого срока ставка по ипотечному кредиту для зарплатных клиентов не изменится.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили сохранить до конца июня все привилегии индивидуальных зарплатных клиентов, даже если не были выполнены все условия обслуживания. Это распространяется в том числе и на текущие индивидуальные ставки по кредитным продуктам", - прокомментировали в пресс-службе Райффайзенбанка.
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В Сбербанке ставка устанавливается на весь срок кредита и не меняется от того, перестал ли клиент быть участником зарплатного проекта, сообщили в пресс-службе кредитной организации. При выходе из зарплатного проекта для клиентов "Открытия" ставки по ипотеке также не меняются до конца действия кредитного договора. Альфа-Банк также не меняет условия по уже оформленным кредитным продуктам для тех клиентов, кто перестал получать зарплату на счет в кредитной организации. Неизменными остаются ставки в РНКБ, "Зените" и "Уралсибе". Аналогичной позиции придерживается и Промсвязьбанк: если зарплатный клиент взял кредит по одной из льготных программ, то ставка останется неизменной в течение всего срока кредитования, даже в случае его отключения от зарплатного проекта.
В Новикомбанке сообщили, что в случае отключения организации от зарплатного проекта или даже в случае увольнения заемщика из организации – зарплатного партнера банка, ставка по кредиту, установленная кредитным договором, остается неизменной на протяжении всего срока действия кредитного договора. В Россельхозбанке отметили, что большая часть зарплатных клиентов - это предприятия агропромышленного комплекса и смежных отраслей, которые в текущей ситуации чувствуют себя достаточно стабильно. Поэтому в банке не предполагают отключения от зарплатных проектов.
Зарплатный тариф и все соответствующие льготы (скидка по кредитам, надбавка к процентам по сберегательному счету, оплата ЖКУ без комиссии) сохраняются у клиента "Почта банка" в течение двух месяцев после последнего получения заработной платы в банке, в том числе по причине потери работы. "Далее для сохранения льготной ставки по кредиту клиент может начать получать заработную плату на карту "Почта банка" от другого работодателя или просто совершать покупки по карте или в мобильном приложении на сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно", - пояснили в кредитной организации.
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