Банки не повысят зарплатным клиентам ставки по кредитам при потере работы

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили сохранить до конца июня все привилегии индивидуальных зарплатных клиентов, даже если не были выполнены все условия обслуживания. Это распространяется в том числе и на текущие индивидуальные ставки по кредитным продуктам", - прокомментировали в пресс-службе Райффайзенбанка.

Зарплатный тариф и все соответствующие льготы (скидка по кредитам, надбавка к процентам по сберегательному счету, оплата ЖКУ без комиссии) сохраняются у клиента "Почта банка" в течение двух месяцев после последнего получения заработной платы в банке, в том числе по причине потери работы. "Далее для сохранения льготной ставки по кредиту клиент может начать получать заработную плату на карту "Почта банка" от другого работодателя или просто совершать покупки по карте или в мобильном приложении на сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно", - пояснили в кредитной организации.