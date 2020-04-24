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2020-04-24T01:29
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Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили
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РИА Новости

Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили

01:29 24.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в шоу "Квартал 95", высмеивал бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого теперь хочет назначить вице-премьером, об этом сообщает strana.ua.
Издание припомнило Зеленскому выпуск "Квартала 95" трехлетней давности, в котором тот представил Саакашвили как "первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах". Сюжет сценки в том, что прорыв Саакашвили через границу после того, как тому запретили въезд на Украину, был его постановкой - с купленной массовкой и журналистами.
Саакашвили в изображении Зеленского натужно пытается говорить по-украински, но получается это у него с ошибками.
Вместе с бывшим грузинским лидером участники шоу высмеяли и его соратников по прорыву - экс-премьера Украины Юлию Тимошенко и лидера партии "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
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В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году тогдашний президент Петр Порошенко уволил его, а впоследствии лишил украинского паспорта и запретил въезд в страну. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. 
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Весной 2019 года, в ходе президентской кампании на Украине, Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру Зеленского. Он обратился к украинцам на своей странице в сети Facebook с призывом голосовать за  лидера "Квартала 95" "без всяких предварительных условий".
В минувшую среду стало известно, что Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
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Ситуация на Украине"Самопомощь"Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиЮлия ТимошенкоОдесская областьЛьвовГрузияВ мире
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Игорь Громов
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