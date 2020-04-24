Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили

Издание припомнило Зеленскому выпуск "Квартала 95" трехлетней давности, в котором тот представил Саакашвили как "первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах". Сюжет сценки в том, что прорыв Саакашвили через границу после того, как тому запретили въезд на Украину, был его постановкой - с купленной массовкой и журналистами.

Саакашвили в изображении Зеленского натужно пытается говорить по-украински, но получается это у него с ошибками.

Вместе с бывшим грузинским лидером участники шоу высмеяли и его соратников по прорыву - экс-премьера Украины Юлию Тимошенко и лидера партии " Самопомощь ", мэра Львова Андрея Садового.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области . Однако уже в следующем году тогдашний президент Петр Порошенко уволил его, а впоследствии лишил украинского паспорта и запретил въезд в страну. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу , с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

Весной 2019 года, в ходе президентской кампании на Украине, Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру Зеленского. Он обратился к украинцам на своей странице в сети Facebook с призывом голосовать за лидера "Квартала 95" "без всяких предварительных условий".