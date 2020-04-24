СМИ выяснили, когда Борис Джонсон вернется на работу

"Он не тот человек, который будет чувствовать себя хорошо, ничего не делая. На самом деле в течение последней недели он уже много и полноценно работал", - сообщил один из источников.

Премьер уже попросил помощников на следующей неделе включить в рабочий график встречи с отдельными министрами. Как пишет издание, Джонсон возвращается в "критический момент", когда другие член правительства ждут от него инициативы по стратегическому плану постепенной отмены карантинных мер, отрицательно влияющих на британскую экономику.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.

Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.