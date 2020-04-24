Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:31
https://ria.ru/20200424/1570492038.html
В Петербурге развернут около 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570515529_0:265:3072:1993_1036x0_80_0_0_713ef9be16d7cbb7e140e9b8307ecbdd.jpg
РИА Новости

В Петербурге развернут около 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19

00:29 24.04.2020 (обновлено: 13:31 24.04.2020)
1073
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкБольничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Около 5,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой степени будут развернуты в Санкт-Петербурге к 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Вопросы подготовки дополнительных коек рассматривались на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа, которое провел полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.
"В Петербурге до 28 апреля будут развернуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени в 14 учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Кроме того, с учетом возможного негативного сценария дополнительно разворачиваются инфекционные отделения на 1950 коек для временного размещения пациентов с легким течением заболевания, которые не имеют возможности лечиться дома. В частности, в одном из павильонов "Ленэкспо" разворачивается тысяча коек, в пансионате "Заря" - 600 коек, в инфекционном отделении городской больницы №20 - 350 коек. Эти площадки будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием.
Кроме того, ожидается перепрофилирование семи федеральных медучреждений, что позволит увеличить резерв коечных мест для пациентов с тяжелой и средней степенью заболевания.
Отмечается, что правительство Петербурга зарезервировало 1,936 миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов ИВЛ.
"Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Петербурге зарегистрировано 2458 случаев заражения COVID-19. Умерли 17 человек. Выздоровели 368 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
730201
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59"Союзмультфильм" открыл виртуальную доску памяти ветеранов ВОВ
10:59В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
10:59Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут посетить Италию
10:57Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
10:56В Приморье зоопарки поддержат из краевого бюджета
10:54Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
10:54Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
10:52Молдавская оппозиция хочет создать антиправительственный блок
10:48В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
10:43РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Лента новостейМолния