В Петербурге развернут около 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Около 5,5 тысячи коек для пациентов с Около 5,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией средней и тяжелой степени будут развернуты в Санкт-Петербурге к 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Вопросы подготовки дополнительных коек рассматривались на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа, которое провел полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан

"В Петербурге до 28 апреля будут развернуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени в 14 учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с учетом возможного негативного сценария дополнительно разворачиваются инфекционные отделения на 1950 коек для временного размещения пациентов с легким течением заболевания, которые не имеют возможности лечиться дома. В частности, в одном из павильонов "Ленэкспо" разворачивается тысяча коек, в пансионате "Заря" - 600 коек, в инфекционном отделении городской больницы №20 - 350 коек. Эти площадки будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием.

Кроме того, ожидается перепрофилирование семи федеральных медучреждений, что позволит увеличить резерв коечных мест для пациентов с тяжелой и средней степенью заболевания.

Отмечается, что правительство Петербурга зарезервировало 1,936 миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов ИВЛ.

"Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Петербурге зарегистрировано 2458 случаев заражения COVID-19. Умерли 17 человек. Выздоровели 368 человек.