МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В ЮАР сняли на видео, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу, В ЮАР сняли на видео, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу, сообщает NationalGeographic.

На кадрах, сделанных посетителями старейшего национального парка Крюгера, самка леопарда переходит дорогу перед автобусом с туристами. Убедившись в безопасности, она возвращается и зовет с собой детенышей.

Один из котят растерялся и остался посередине дороги, но затем все же проследовал за мамой.

"Рано утром мы с дочерьми вышли из лагеря в поисках леопардов, — рассказала туристка Тинус Дельпорт. — Увидели остановившиеся машины и подумали, что кто-то наткнулся на прайд львов. А потом заметили позади нашего автомобиля самку леопарда и детенышей".