Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме шуточное видео, на котором пытается справиться с беспроводным пылесосом.

"Я проснулась, привела себя в порядок, надела свою домашнюю одежду и пошла пылесосить. Да, друзья, — говорит исполнительница. — А как он работает. Куда нажимать?"

После того, как Гагарина не смогла включить устройство, она дала понять, что на этом уборка закончена.

"Пойду кофе попью", — заявила певица и ушла.

Ролик поднял настроение многим пользователям соцсети и набрал более 1,7 миллионов просмотров.