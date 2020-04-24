Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме шуточное видео, на котором пытается справиться с беспроводным пылесосом.
"Я проснулась, привела себя в порядок, надела свою домашнюю одежду и пошла пылесосить. Да, друзья, — говорит исполнительница. — А как он работает. Куда нажимать?"
После того, как Гагарина не смогла включить устройство, она дала понять, что на этом уборка закончена.
"Пойду кофе попью", — заявила певица и ушла.
Ролик поднял настроение многим пользователям соцсети и набрал более 1,7 миллионов просмотров.
"Очень смешно получилось", "Вам не надо пылесосить, вам петь надо! Каждый должен заниматься своим делом", "Домашняя форма и каблуки", "Это я и уборка", — прокомментировали подписчики.
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