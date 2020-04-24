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Женщина печатает на пишущей машинке
Творцы на карантине
2020-04-24T08:00
https://ria.ru/20200424/1570456917.html
Прививка от глупости: почему карантин многих отрезвит
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715055_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f31b2d8c654b08fa9835bbf9651ee0e0.jpg
РИА Новости

Прививка от глупости: почему карантин многих отрезвит

08:00 24.04.2020
23079
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМолодые люди на одной из улиц в Москве
Молодые люди на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, публицистам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня взял слово писатель и журналист Константин Кеворкян, эмигрировавший в 2014 году с Украины в Севастополь по политическим мотивам.

Константин Кеворкян

Пребывание в самоизоляции усиливает жажду перемен: хочется не просто выйти на улицу, но и вселенских изменений, желательно к лучшему.
В общем, "хотелось не то конституции, не то севрюжины с хреном", как говорил классик.
Мы добродушно пьем на брудерскайп с друзьями, пародируем в "Изо-изоляции" знаменитые картины, пытаемся продраться сквозь телевизионный ширпотреб. Но грядущие месяцы станут для нас куда сложнее.
© Фото : личный архив Константина Кеворкяна Константин Кеворкян
Константин Кеворкян
© Фото : личный архив Константина Кеворкяна
Константин Кеворкян
Карантин — всего лишь передышка, чтобы мы могли сосредоточиться перед новыми, чрезвычайно интересными временами.
Мигом захлопнувшиеся границы национальных государств, пиратские налеты на медицинские грузы для других стран, презрительное равнодушие Еврокомиссии к судьбам тех же итальянцев... Многое можно припомнить, что дарует трезвое понимание реалий окружающего мира.
Однако отрезвление общества произойдет не сразу. Напротив, мировые СМИ и влиятельные политические круги постараются как можно быстрее восстановить статус-кво благо, память у информационного общества короткая.

Эйфория после победы над эпидемией подразумевает взрыв положительных эмоций, желание дышать полной грудью, наслаждаться вновь обретенной свободой передвижения, уличных шествий, международных фестивалей и слава богу.

Сначала опасливо, но потом все смелее страны и люди начнут возвращаться к привычному образу жизни. И, самое главное, к привычному образу мыслей. Окончание испытаний всегда завершается эйфорией, перерастающей то в Великую депрессию, то в лихие девяностые. Собственно, МВФ уже прогнозирует, что грядущий за пандемией мировой кризис будет соразмерен Великой депрессии.
Писатель Гузель Яхина
4 апреля, 08:00Творцы на карантине
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
А тем временем в российскую жизнь вступает поколение непуганых, не помнящих чудовищных последствий развала СССР молодых людей. Будем надеяться, что пережитый форс-мажор отрезвит большую часть из них: покажет, что такое останавливающееся производство, каковы последствия разорения мелкого бизнеса, как ужасна массовая смерть от болезней.
Хотя найдутся и те, кто затянет песню о безудержном слиянии "со всем цивилизованным человечеством", о "второстепенности" наших национальных приоритетов, постарается переиначить преподанные пандемией уроки. Словно и не было напряженных, поучительных месяцев, когда стала отчетливо видна разница, к примеру, между разрекламированным артистом и жизненно необходимым инфекционистом.
Это не либерализм и не демократия, но привычка обитать в системе координат, которая при столкновении с общественной опасностью показала свою непригодность в условиях реальной жизни.

Будущим миром будут управлять по-настоящему суверенные державы: державы победительницы в битве с пандемией и последующим мировым кризисом. И Россия должна быть в их числе.

Прохожие в подземном переходе в районе площади Тверская застава.
9 апреля, 08:00Творцы на карантине
Три сценария коронавирусного апокалипсиса — все не так страшно?
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Творцы на карантинеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМнение - Авторы
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