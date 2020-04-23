Единственный заразившийся коронавирусом в НАО выздоровел

"В эффективности мер сомнений нет. Доказательство тому — выписка уже прошедшего полный курс лечения от коронавируса и совершенно здорового (подтверждено результатами двух тестов) пациента домой. На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса", - написал Бездудный.