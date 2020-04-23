Рада пригласила представителей МВФ обсудить "антиколомойский закон"

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банковском регулировании, сообщается в четверг на сайте Верховной рады Украины.
Верховная рада Украины планировала рассмотреть ранее поправки к законопроекту о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому. Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом его рассмотрение откладывается на неопределенный срок.
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"В начале заседания председатель Комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", - говорится в сообщении.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить два миллиарда долларов в случае подписания новой программы.