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2020-04-23T23:26
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Саакашвили должен отбыть приговор грузинского суда, заявил депутат Рады
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РИА Новости

Саакашвили должен отбыть приговор грузинского суда, заявил депутат Рады

23:25 23.04.2020 (обновлено: 23:26 23.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен быть экстрадирован на родину или отбывать наказание на Украине, поскольку грузинский суд приговорил его к тюремным срокам, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, и пообещал представить в Раде свою программу изменений в стране. По данным источников издания "Украинская правда", назначение Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.
"Наша фракция требует немедленного выполнения существующих договоренностей между Украиной и Грузией и экстрадировать уголовника. Тбилисский суд осудил этого гражданина, государство Украина обязано выполнять существующие договора. Мы надеемся, что в ближайшее время будет не назначение вице-премьера, а экстрадиция преступника – во исполнение закона. Либо же Саакашвили должен отбыть наказание на Украине", - цитирует Киву сайт партии в четверг.
Депутат подчеркнул, что Саакашвили обязан выполнить решение суда Грузии, несмотря на то, что по указу Зеленского он является гражданином Украины. "Это не освобождает его от уголовной ответственности и выполнения решения суда. Но тут еще стоит отметить, что если уже зеков тянут в украинскую исполнительную власть, то скамейка запасных у президента действительно пуста" - подытожил Кива.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
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Ситуация на УкраинеИлья КиваПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПольшаГрузияУкраинаВ мире
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