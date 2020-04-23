Саакашвили должен отбыть приговор грузинского суда, заявил депутат Рады

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен быть экстрадирован на родину или отбывать наказание на Украине, поскольку грузинский суд приговорил его к тюремным срокам, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам, и пообещал представить в Раде свою программу изменений в стране. По данным источников издания "Украинская правда", назначение Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу.
"Наша фракция требует немедленного выполнения существующих договоренностей между Украиной и Грузией и экстрадировать уголовника. Тбилисский суд осудил этого гражданина, государство Украина обязано выполнять существующие договора. Мы надеемся, что в ближайшее время будет не назначение вице-премьера, а экстрадиция преступника – во исполнение закона. Либо же Саакашвили должен отбыть наказание на Украине", - цитирует Киву сайт партии в четверг.
Депутат подчеркнул, что Саакашвили обязан выполнить решение суда Грузии, несмотря на то, что по указу Зеленского он является гражданином Украины. "Это не освобождает его от уголовной ответственности и выполнения решения суда. Но тут еще стоит отметить, что если уже зеков тянут в украинскую исполнительную власть, то скамейка запасных у президента действительно пуста" - подытожил Кива.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.