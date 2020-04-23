Саакашвили должен отбыть приговор грузинского суда, заявил депутат Рады

Депутат подчеркнул, что Саакашвили обязан выполнить решение суда Грузии, несмотря на то, что по указу Зеленского он является гражданином Украины. "Это не освобождает его от уголовной ответственности и выполнения решения суда. Но тут еще стоит отметить, что если уже зеков тянут в украинскую исполнительную власть, то скамейка запасных у президента действительно пуста" - подытожил Кива.