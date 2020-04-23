Саакашвили раскрыл свои планы в правительстве Украины

Отвечая на вопрос, о том, как сотрудничать с олигархами, Саакашвили ответил, что от них нужно "равноудаляться". "Равноудаляться ото всех. В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют пять-шесть человек, на Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - отметил он.