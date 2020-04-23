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2020-04-23T23:26
https://ria.ru/20200423/1570490826.html
Саакашвили раскрыл свои планы в правительстве Украины
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РИА Новости

Саакашвили раскрыл свои планы в правительстве Украины

23:25 23.04.2020 (обновлено: 23:26 23.04.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в случае назначения на пост вице-премьера Украины сделает акцент на сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) и укреплении малого и среднего бизнеса в стране.
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране.
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"Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: первый - переговоры с МВФ, второй - дерегуляция. Очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес", - заявил политик в интервью изданию "Новое время". Интервью опубликовано в четверг.
Отвечая на вопрос, о том, как сотрудничать с олигархами, Саакашвили ответил, что от них нужно "равноудаляться". "Равноудаляться ото всех. В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют пять-шесть человек, на Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - отметил он.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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