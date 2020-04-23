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2020-04-23T22:30
https://ria.ru/20200423/1570489902.html
Эксперт рассказал о "маразме" получения рабочей визы в США
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РИА Новости

Эксперт рассказал о "маразме" получения рабочей визы в США

22:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Рост американской бюрократии прогрессирует, а получение рабочей визы в США стало "маразмом", который даже не сравнить с тем, что было в 1990-х - начале 2000 годов, заявил главный научный сотрудник Института философии РАН, старший преподаватель Йельского университета Борис Капустин.
Капустин выступил на онлайн-лектории, организованном Советом по внешней и оборонной политике.
"Рост американской бюрократии, рост неповоротливости, неуклюжести прогрессируют. Я не гражданин США. Более того, находясь здесь (в США) более 20 лет, я сознательно отказывался от грин-карты. Я живу на том, что в Америке называется H1B – это виза, дающая возможность работать. Я ее получаю каждые три года. Я возобновил эту визу в январе. Сама процедура и степень маразма, через который нужно пройти, чтобы получить визу H1B сейчас – в конце 2019 - начале 2020 года – это несопоставимо с тем, что было три года назад, уже не говоря о временах Клинтона и Буша-младшего", - сказал эксперт в ответ на просьбу прокомментировать последние решения американской администрации по иммиграции.
В свою очередь завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Шестопал отметила, что "бюрократия сейчас чудовищная везде". "Один из результатов пандемии – государство возвращается как главный актор, тогда бюрократия – это неотъемлемая характеристика", - отметила она.
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
О планах подписать такой указ в среду президент сообщил в среду. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
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