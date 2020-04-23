Эксперт рассказал о "маразме" получения рабочей визы в США

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Рост американской бюрократии прогрессирует, а получение рабочей визы в Рост американской бюрократии прогрессирует, а получение рабочей визы в США стало "маразмом", который даже не сравнить с тем, что было в 1990-х - начале 2000 годов, заявил главный научный сотрудник Института философии РАН , старший преподаватель Йельского университета Борис Капустин.

Капустин выступил на онлайн-лектории, организованном Советом по внешней и оборонной политике.

"Рост американской бюрократии, рост неповоротливости, неуклюжести прогрессируют. Я не гражданин США. Более того, находясь здесь (в США) более 20 лет, я сознательно отказывался от грин-карты. Я живу на том, что в Америке называется H1B – это виза, дающая возможность работать. Я ее получаю каждые три года. Я возобновил эту визу в январе. Сама процедура и степень маразма, через который нужно пройти, чтобы получить визу H1B сейчас – в конце 2019 - начале 2020 года – это несопоставимо с тем, что было три года назад, уже не говоря о временах Клинтона и Буша-младшего", - сказал эксперт в ответ на просьбу прокомментировать последние решения американской администрации по иммиграции.

В свою очередь завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Шестопал отметила, что "бюрократия сейчас чудовищная везде". "Один из результатов пандемии – государство возвращается как главный актор, тогда бюрократия – это неотъемлемая характеристика", - отметила она.

"Важно понять, что выживет не просто сильнейший, а тот, кто сумеет сделать выводы о том, что государство должно не просто работать само на себя, а что оно должно выполнять некие функции для общества. Нужно понимать, что сейчас просто чиновники, просто люди-исполнители – этого мало. Нужны люди, которые ответственны", - подчеркнула эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.