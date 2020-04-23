В Петербурге жертвами COVID-19 стали три пациента госпиталя для ветеранов

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Они произошли в "Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении профильного комитета.