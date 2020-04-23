В Петербурге жертвами COVID-19 стали три пациента госпиталя для ветеранов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Трое пациентов скончались от коронавируса в петербургском ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Они произошли в "Госпитале для ветеранов войн", - говорится в сообщении профильного комитета.
По информации комитета здравоохранения города, среди скончавшихся – женщины 55 и 96 лет, мужчина 90 лет. Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, среди которых диабет, ожирение, атеросклероз, кардиосклероз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.