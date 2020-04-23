Менеджер банка украл у российского пенсионера более 30 миллионов рублей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан бывший менеджер банка, которого подозревают в хищении более 30 миллионов рублей со счета пенсионера. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным СК, 28-летний мужчина с 2015-го по 2020 год осуществлял управление активами 84-летнего VIP-клиента кредитной организации. За это время менеджер, "злоупотребив доверием потерпевшего", вывел с личного банковского счета пенсионера свыше 30 миллионов 359 тысяч рублей и потратил их по личному усмотрению.
Следователи продолжают расследование уголовного дела.