Роттердам готов принять Евровидение в 2021 году

Сообщается, что конкурс планируется провести в том же месте, что и планировалось в этом году - в концертном зале Ahoy. Организаторы намерены потратить дополнительные 6,7 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески.