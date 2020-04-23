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2020-04-23T21:13
https://ria.ru/20200423/1570487170.html
Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
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РИА Новости

Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников

20:30 23.04.2020 (обновлено: 21:13 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.
Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.
"Простое первое предложение - посмотрите чиновников всех. Я понимаю, что все всегда к этому относятся, так скажем, с элементами недоверия, что надо управлять регионом, надо, чтобы люди везде были", - сказал Трутнев на онлайн-совещании с врио главы Камчатки.
Видео совещания разместили на официальной странице Минвостокразвития в Instagram.
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"А с учетом того, настолько у вас чиновники привыкли создавать препятствия для развития бизнеса, их уменьшение только позволит людям вздохнуть легче. Вот, смотрите на неэффективных людей - людей, которые всю свою работу видят в перекладывании бумажек… Просто освобождайтесь от них, это будет первым хорошим шагом", - сказал вице-премьер.
Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева, Минвостокразвития было поручено разработать принцип, в соответствии с которым необходимо провести сокращение расходов.
В настоящее время в Камчатском крае зарегистрированы 78 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в числе инфицированных находятся шесть детей в возрасте до 16 лет. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Четверо камчатцев выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Владимир СолодовДальний ВостокЮрий ТрутневВладимир ПутинКамчатский крайПолитика
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