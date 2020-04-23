Петербургским храмам могут дать отсрочку по коммунальным платежам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность отсрочки коммунальных платежей для храмов, сообщает пресс-служба правительства города.

Митрополит Варсонофий обратился с просьбой об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Александр Беглов сообщил, что он поручил главам районных администраций проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями и обеспечить возможность отсрочки платежей для храмов основных конфессий", - передает содержание разговора пресс-служба.

Также Беглов обратился к бизнесу с просьбой по возможности оказывать помощь религиозным организациям.

"В дни, когда верующие не могут посещать храмы, религиозные организации испытывают трудности с поступлением средств, которые идут, в том числе на оплату коммунальных платежей и охрану", – отметил Беглов.

Накануне Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех воздержаться от посещения храмов. Митрополитом Варсонофием принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля – праздника Радоницы.

По ранее изданным предписаниям главного санитарного врача Санкт-Петербурга в городе были введены ограничения на посещение горожанами храмов всех конфессий. Также они коснулись кладбищ. Исключение составляют случаи обращения за оформлением услуг по погребению.