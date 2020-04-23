Татарстан дополнил федеральные меры поддержки бизнеса региональными

КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана в дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса направит в реальный сектор экономики 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на поддержку не вошедших в общероссийский перечень наиболее пострадавших от кризиса отраслей, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Правительством Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова для поддержки экономической деятельности организаций, не вошедших в федеральный перечень пострадавших отраслей, в отличие от мер, принимаемых в других субъектах страны, подготовлен целый комплекс программ с объёмом финансирования в 1,3 миллиарда рублей", - сказал Песошин на заседании парламента республики.

По его словам, давление кризиса на российскую экономику усиливается. Поэтому прорабатываются новые формы поддержки, в том числе в части расширения перечня пострадавших отраслей. Вместе с тем, по итогам опроса Торгово-промышленной палаты России 48% предпринимателей заявили, что не попадают ни в одну из данных категорий. Премьер-министр подчеркнул, что в условиях локализации рынков и разрыва торговых связей поддержка всех организаций реального сектора должна стать первоочередным звеном в процессе дальнейшего восстановления экономики.

В числе мер поддержки, на которые будут направлены республиканские средства, - предоставление льготных микрозаймов до двух лет под 1% годовых на первые шесть месяцев. В зависимости от экономической ситуации рассматривается возможность дальнейшего применения пониженной процентной ставки. Данные средства, как ожидается, помогут предприятиям решать вопросы с закупкой сырья, оплатой услуг, приобретением оборудования и выплатой заработной платы.

Также предпринимателям Татарстана для снижения нагрузки по банковским кредитам предлагаются субсидирование процентной ставки по кредитам и поручительство Гарантийного фонда республики на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Наряду с этим Гарантийный фонд оказывает поддержку предприятиям через реструктуризацию долга. Для поддержки предприятий, реализующих продукты питания и напитки, разработана программа по субсидированию стоимости доставки.