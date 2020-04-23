Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T19:42
https://ria.ru/20200423/1570484813.html
Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483639_65:96:772:493_1036x0_80_0_0_fd918a2dc60ece03f1eb29f2f92f8bda.jpg
РИА Новости

Репортаж Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards

19:28 23.04.2020 (обновлено: 19:42 23.04.2020)
306
© SputnikSputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards
Sputnik France стал победителем конкурса The Shorty Awards
© Sputnik
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иммерсивный репортаж “Paris mayday” о протестах в Париже информационного агентства Sputnik France стал победителем престижного конкурса The Shorty Awards в номинации "Видео 360". Он обошел проекты, представленные катарской Al Jazeera, благотворительным фондом Марка Цукерберга и его супруги Chan Zuckerberg Initiative, американскими Capital One и Royal Caribbean International.
Репортаж Paris mayday - это взгляд на протесты во Франции глазами девушки-корреспондента Sputnik France. Она также одна из немногих женщин-репортеров, освещающих акции протестов "Желтых жилетов". Это видео 360 - наиболее объективная передача реалий полевой журналистики и полное погружение в атмосферу французского протестного движения. Репортаж доступен по ссылке.
The Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2020 году премия вручается в двенадцатый раз. Церемония награждения должна была пройти 3 мая в Нью-Йорке, но в связи с пандемией COVID-19, будет проведена онлайн. The Shorty Awards отмечает самых влиятельных персон и события в мире социальных медиа, таких как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok и других. Среди победителей прошлых лет были Мишель Обама, Тейлор Свифт, Тайлер Окли, Кейси Найстет, Хэннибал Бёресс, Малала Юсуфзай, Дженна Марблз, Джоан К. Роулинг, Адель и D.J. Халед.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Логотип информационного агентства Sputnik
22 апреля, 10:51
Проект радио Sputnik стал финалистом премии New York Festivals
100000
Sputnik FranceМалала ЮсуфзайYouTubeМарк ЦукербергФранцияМишель ОбамаTwitter
Рекомендуем
Врачи
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
10:47Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
10:46В Приамурье продлили ограничительные меры
10:44Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
10:44Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
10:43РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:34В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
10:31В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
10:30Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
10:29Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
10:29В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
10:28Рейтинг лидера Южной Кореи достиг рекордных значений на фоне COVID-19
10:27Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24В парламенте Армении произошла массовая драка
Лента новостейМолния