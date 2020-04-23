Число безработных в Петербурге превысило 20 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Число безработных в Число безработных в Петербурге на данный момент составляет больше 20 тысяч человек, сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

"Число безработных за последнее время в городе выросло с 14 тысяч до 20 732 человек. До конца месяца мы ожидаем цифру в 30 тысяч безработных", - сообщил Чернейко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновника, власти Петербурга в итоге ожидают, что безработица составит не больше 70 тысяч человек.

"Мы предполагаем, что безработных может быть больше 60 тысяч человек. Это близко к рекордам середины 90-х годов", - добавил Чернейко.

По данным комитета по труду, более миллиона человек в Петербурге не могут ходить на работу из-за действующих ограничений в сфере торговли, общепита, фитнеса и услуг.

"Из остальных 2 миллионов 300 тысяч работающих граждан 500 тысяч работают удалённо", - уточнил Чернейко.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за всемирной эпидемии новой коронавирусной инфекции. В Петербурге действует режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет, также гражданам рекомендовано покидать место жительства только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке.