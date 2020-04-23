В Тунисе разработают протокол безопасности туризма

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Тунисе режим самоизоляции начнут постепенно снимать с 4 мая, В Тунисе режим самоизоляции начнут постепенно снимать с 4 мая, сообщает АТОР со ссылкой на главу Тунисского Национального Офиса по Туризму в России и странах СНГ Нежи Гуидера.

Правительство страны, по его словам, приняло "целенаправленное решение на постепенное снятие режима самоизоляции".

Он уточнил, что будут учитываться особенности определенных секторов, регионов и возрастных групп, наиболее подверженных риску. А также соблюдаться санитарные нормы, правила использования средств защиты людей и требования к установлению социальной дистанции.

По словам главы турофиса, министерство туризма Туниса в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами (ВОЗ, федерацией отельеров и туристических агентств, авиакомпаниями, туроператорами) в ближайшее время объявит о разработке" протокола по санитарной безопасности туризма".