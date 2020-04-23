В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik

"Эти параноидальные инсинуации, которые не подкрепляются никакими фактами – продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США. Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются дополнительно раскрутиться в новой предвыборной гонке – опять же за счет антироссийской кампании", - сказала Захарова на брифинге.