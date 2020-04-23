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Медиавойны
2020-04-23T18:29
https://ria.ru/20200423/1570481912.html
В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik
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РИА Новости

В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik

18:29 23.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы 2016 года являются продуктом американской внутриполитической борьбы и не подкреплены никакими фактами, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Во вторник комитет по разведке сената США опубликовал четвертую часть своего доклада о работе разведывательного сообщества страны в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы. Доклад разведки был опубликован еще в начале 2017 года при президенте Бараке Обаме и стал официальным основанием для обвинений в адрес РФ, которая эти обвинения отрицает. При этом американские сенаторы заявили, что выводы о роли RT и Sputnik во "вмешательстве" в выборы основаны на старых данных.
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"Эти параноидальные инсинуации, которые не подкрепляются никакими фактами – продукт внутриполитической борьбы между различными силами в США. Они с непостижимым упорством обвиняют Россию в собственных провалах и стараются дополнительно раскрутиться в новой предвыборной гонке – опять же за счет антироссийской кампании", - сказала Захарова на брифинге.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
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Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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