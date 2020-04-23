Эксперты прогнозируют рост интереса к медицинскому туризму в России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Туристические продукты, связанные с медицинской отраслью, после окончания эпидемии коронавируса будут очень востребованы на российском рынке, заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Медицинский туризм будет интересен и компаниям, связанным с проведением корпоративных мероприятий, и регионам.

Именно такой сегмент отрасли сейчас активно развивают Москва и Санкт-Петербург, отметил эксперт. "К этому нужно быть готовым", — говорит он.