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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:21
https://ria.ru/20200423/1570481275.html
Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

18:16 23.04.2020 (обновлено: 19:21 23.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".
По его мнению, пока нельзя говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице вышла на плато или что есть какая-то позитивная динамика. Не пройдено и полпути — как минимум еще несколько недель предстоит справляться с существующими вызовами, считает мэр.
"Да, сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляются с теми вызовами, которые стоят перед ними, с тем потоком пациентов, которые каждый день добавляются. Но чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей, которые будут заниматься этой проблемой", — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что не следует рассчитывать на какие-то "идеальные динамики, идеальные графики", поэтому городские власти готовятся к любому развитию ситуации.
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Меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Москве, Собянин назвал адекватными угрозе и более эффективными, чем в других странах, где властям проходилось даже вводить войска.

"Cначала там вводят очень мягкие, демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи", — сказал мэр, отметив, что большинство жителей города ведут себя ответственно и это дает возможность не ужесточать административные меры.

Мэр признался, что решение о введении электронных пропусков принималось сложно, его откладывали, понимая, что это психологически непростая ограничительная мера. Однако это позволило снизить число ежедневно перемещающихся по городу людей на 500-800 тысяч человек.
"Это неплохой эффект", — считает Собянин.
Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их владельцам теперь грозят штрафы.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По его словам, возможности ужесточить режим всегда есть, но любое ужесточение должно быть чем-то обосновано.

"Но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально — что называется, квадратно-гнездовым способом, то сегодня это делать нужно точечно, донастраивая этот механизм", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас следует добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя", но усиливая контроль.
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 34 тысяч. При этом за последние сутки их выявлено 1959 — меньше, чем 22 и 21 апреля. Вылечились за все время почти две с половиной тысячи пациентов, умерли 288 человек.
Однако в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 — по данным оперштаба, если в начале недели в сутки госпитализировали 1300-1400 человек, то накануне этот показатель вырос до 1800, а сегодня достиг 1900 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Из дома выйдешь- сдохнешь от коронавируса. Из дома не будешь выходить- сдохнешь от голода. Как лучше, подскажите, плиз.
23 апреля, 18:31
aolpsm1 Енотова Варя
961915026
Давно ли все на самоизоляции сидят? Да на улицах людей не настолько меньше стало, идиотов много ходит Если бы все и правда не выходили, то число новых случаев заражения не росло.
23 апреля, 18:36
Н Новое Поколение
40111152
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