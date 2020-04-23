Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве. Архивное фото

Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве

По его мнению, пока нельзя говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице вышла на плато или что есть какая-то позитивная динамика. Не пройдено и полпути — как минимум еще несколько недель предстоит справляться с существующими вызовами, считает мэр.

"Да, сегодня наша медицинская система, система здравоохранения, больничная сеть справляются с теми вызовами, которые стоят перед ними, с тем потоком пациентов, которые каждый день добавляются. Но чтобы в дальнейшем справляться с этой задачей, нужно увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей, которые будут заниматься этой проблемой", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что не следует рассчитывать на какие-то "идеальные динамики, идеальные графики", поэтому городские власти готовятся к любому развитию ситуации.

Меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Москве, Собянин назвал адекватными угрозе и более эффективными, чем в других странах, где властям проходилось даже вводить войска.

"Cначала там вводят очень мягкие, демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи", — сказал мэр, отметив, что большинство жителей города ведут себя ответственно и это дает возможность не ужесточать административные меры.

Мэр признался, что решение о введении электронных пропусков принималось сложно, его откладывали, понимая, что это психологически непростая ограничительная мера. Однако это позволило снизить число ежедневно перемещающихся по городу людей на 500-800 тысяч человек.

"Это неплохой эффект", — считает Собянин.

По его словам, возможности ужесточить режим всегда есть, но любое ужесточение должно быть чем-то обосновано.

"Но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально — что называется, квадратно-гнездовым способом, то сегодня это делать нужно точечно, донастраивая этот механизм", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас следует добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя", но усиливая контроль.

Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло почти 34 тысяч. При этом за последние сутки их выявлено 1959 — меньше, чем 22 и 21 апреля. Вылечились за все время почти две с половиной тысячи пациентов, умерли 288 человек.

Однако в столице возобновился рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 — по данным оперштаба, если в начале недели в сутки госпитализировали 1300-1400 человек, то накануне этот показатель вырос до 1800, а сегодня достиг 1900 случаев.