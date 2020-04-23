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2020-04-23T18:37
https://ria.ru/20200423/1570481196.html
ОП Москвы попросила мэра разрешить волонтерам посещать животных в приютах
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РИА Новости

ОП Москвы попросила мэра разрешить волонтерам посещать животных в приютах

18:15 23.04.2020 (обновлено: 18:37 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриют для животных в Кусково
Приют для животных в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Общественная палата Москвы обратилась к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой разрешить волонтерам посещать животных в приютах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.
"Чтобы помочь волонтерам получить регулируемый доступ в приюты и при этом не нарушить условия режима повышенной готовности, мэру Москвы Сергею Собянину было направлено письмо за подписью заместителя председателя Общественной палаты Москвы Арины Шараповой", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что в Общественную палату Москвы за прошедшую неделю поступило несколько обращений от волонтеров муниципальных приютов для животных с просьбой о помощи: в связи с введением в столице режима повышенной готовности было принято решение о закрытии приютов, в том числе и для посещения волонтерскими организациями.
В пресс-службе отметили, что члены Общественной палаты Москвы в составе Рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных и Комиссии по реализации программы "Мой район" и комплексному развитию города подключились к решению проблемы.
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По словам и.о. руководителя рабочей группы Сергея Ладочкина, "закрытые приюты это - животные, лишенные выгула, общения, контроля, лишенные дополнительного необходимого лечебного питания, полноценного ухода и ветеринарной помощи". "Тысячи животных в настоящий момент без должного ухода страдают, и безусловно их положение и состояние только будет ухудшаться", - отметил он.
По словам волонтеров, многие животные, находящиеся в приютах, нуждаются в специальном лечении, им необходимы лекарственные препараты и должный уход, но в данных условиях обеспечить это невозможно.
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"Общественники совместно с ГБУ города Москвы "Мосволонтер" предложили определить регламент посещения приютов теми волонтерами, у которых уже есть постоянный пропуск, выданный ранее конкретным приютом, два раза в неделю с возможностью передавать лекарственные средства для животных и другие вещи, необходимые для их комфортного содержания. При этом, волонтеры должны будут соблюдать все санитарные нормы и правила, предусмотренные в период действия режима повышенной готовности в соответствии с указом мэра Москвы, c оформлением в обязательном порядке цифрового пропуска на передвижение по городу", - сообщили в пресс-службе.РИА Новости - Общественная палата Москвы обратилась к мэру с просьбой разрешить волонтерам посещать животных в приютах
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