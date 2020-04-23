ЕАЭС созрел для более высокого уровня интеграции, заявил Мишустин

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации, применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - сказал Мишустин на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.
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Он рассказал, что Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки соответствующего международного договора.
"Россия и Киргизия поддержали это предложение и, как уже сказано было, подготовили общую редакцию. Она носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", - добавил российский премьер.
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