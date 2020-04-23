В Москве будут следить за машинами с нестоличными номерами из-за COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Москвы уделят повышенное внимание водителям автомобилей с иностранными номерами и из других регионов, чтобы снизить вероятность распространения нового типа коронавируса, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированным не в Московском регионе, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации. Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тысяч рублей. Такая мера нужна для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также, чтобы препятствовать завозу новых случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются. Нарушители после проверки данных получат штрафы в размере 5 тысяч рублей.

"Камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в МАДИ и проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя, и только после этого выписывают штраф. К ответственности за передвижение по столице без цифровых пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", - дополняется в сообщении.

Уточняется, что оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru . После того, как будет оформлен цифровой пропуск с указанием в нем номера автомобиля, необходимо проверить, действителен ли пропуск. Сделать это можно также на сайте nedoma.mos.ru , а также в базе автомобилей по ссылке https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/ , чтобы не получить штраф.