В Москве будут следить за машинами с нестоличными номерами из-за COVID-19

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.
В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.
Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.
Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.
Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.
Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.
Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.
Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.
Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.
Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.
Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.
Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.
Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.
Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.
Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.
Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.
Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.
Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.
В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.
Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.
Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.
Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.
Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.
Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.
Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.
Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.
Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.