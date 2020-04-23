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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:51
https://ria.ru/20200423/1570479775.html
В Москве будут следить за машинами с нестоличными номерами из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419429_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45b88958b4077c637c0ee44345975ec5.jpg
РИА Новости

В Москве будут следить за машинами с нестоличными номерами из-за COVID-19

17:51 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Москвы уделят повышенное внимание водителям автомобилей с иностранными номерами и из других регионов, чтобы снизить вероятность распространения нового типа коронавируса, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированным не в Московском регионе, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации. Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тысяч рублей. Такая мера нужна для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также, чтобы препятствовать завозу новых случаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются. Нарушители после проверки данных получат штрафы в размере 5 тысяч рублей.
"Камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в МАДИ и проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя, и только после этого выписывают штраф. К ответственности за передвижение по столице без цифровых пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как будет оформлен цифровой пропуск с указанием в нем номера автомобиля, необходимо проверить, действителен ли пропуск. Сделать это можно также на сайте nedoma.mos.ru, а также в базе автомобилей по ссылке https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их владельцам теперь грозят штрафы.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7620216
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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