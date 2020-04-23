Власти Ленобласти вложили 2,1 млрд рублей в переоборудование больниц

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Комитет по здравоохранению Комитет по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты более чем на два миллиарда рублей для перепрофилирования медучреждений для приема больных с COVID-19 и лечения других заболеваний, заявил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время онлайн заседания облправительства.

По его словам, в ближайшее время в регионе будет оборудовано 1876 коек для пациентов с COVID-19 в 11 больницах по всему региону. Такая цифра не случайна, она была сделана из расчета одна койка на тысячу коек.

Вылегжанин отметил, что этот норматив в два раза превышает подавляющее большинство субъектов РФ.

Специализированные койки открываются во Всеволожской, Гатчинской, Тосненской, Волховской, Тихвинской, Бокситогорской, Приозерской больницах и подразделениях Ленинградской областной клинической больницы. Кроме того, сверх этих планов, региональные власти, для обеспечения потребностей ввиду непредвиденных обстоятельств, готовят еще 200 коек в двух подразделениях в Кировском и Волховском районах, добавил спикер.

В рамках контрактов закуплено реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых станций и проведены другие необходимые работы.

"Стационары выбраны не случайные. Во всех без исключениях случаях, это отдельно стоящие здания. Мы не пошли по легкому пути с концентрацией в одной-двух больницах. Опыт других субъектов показывает, что это не самое лучшее решение, поэтому у нас 11 подразделений со средней мощностью в 100-150, максимум 200 коек. Это позволяет нам лучше использовать эпидемиологические ресурсы", - отметил Вылегжанин.

Он также подчеркнут, что в настоящий момент полностью подготовлено 1155 коек, из них с подводкой кислорода 82,9% при нормативе в 70%. Однако останавливаться на этом комздрав Ленобласти не намерен и планирует все койки подключить к кислороду.