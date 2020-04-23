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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-04-23T17:39
https://ria.ru/20200423/1570479072.html
Власти Ленобласти вложили 2,1 млрд рублей в переоборудование больниц
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РИА Новости

Власти Ленобласти вложили 2,1 млрд рублей в переоборудование больниц

17:38 23.04.2020 (обновлено: 17:39 23.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты более чем на два миллиарда рублей для перепрофилирования медучреждений для приема больных с COVID-19 и лечения других заболеваний, заявил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время онлайн заседания облправительства.
По его словам, в ближайшее время в регионе будет оборудовано 1876 коек для пациентов с COVID-19 в 11 больницах по всему региону. Такая цифра не случайна, она была сделана из расчета одна койка на тысячу коек.
Вылегжанин отметил, что этот норматив в два раза превышает подавляющее большинство субъектов РФ.
Специализированные койки открываются во Всеволожской, Гатчинской, Тосненской, Волховской, Тихвинской, Бокситогорской, Приозерской больницах и подразделениях Ленинградской областной клинической больницы. Кроме того, сверх этих планов, региональные власти, для обеспечения потребностей ввиду непредвиденных обстоятельств, готовят еще 200 коек в двух подразделениях в Кировском и Волховском районах, добавил спикер.
В рамках контрактов закуплено реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых станций и проведены другие необходимые работы.
"Стационары выбраны не случайные. Во всех без исключениях случаях, это отдельно стоящие здания. Мы не пошли по легкому пути с концентрацией в одной-двух больницах. Опыт других субъектов показывает, что это не самое лучшее решение, поэтому у нас 11 подразделений со средней мощностью в 100-150, максимум 200 коек. Это позволяет нам лучше использовать эпидемиологические ресурсы", - отметил Вылегжанин.
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Он также подчеркнут, что в настоящий момент полностью подготовлено 1155 коек, из них с подводкой кислорода 82,9% при нормативе в 70%. Однако останавливаться на этом комздрав Ленобласти не намерен и планирует все койки подключить к кислороду.
"Это нам пригодится и в будущем, после того как пандемия закончится. Работы по разводке кислорода продолжаются круглосуточно", - отметил спикер.
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Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
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