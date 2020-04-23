В Пермском крае ввели карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Оперштаб Пермского края принял решение отправлять на карантин приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга для сдерживания распространения COVID-19, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По информации регионального минздрава, среди заболевших коронавирусом в Пермском крае есть жители, которые накануне вернулись именно из этих регионов страны.
"В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге высокая заболеваемость. Для обеспечения безопасности жителей Прикамья во время пандемии коронавируса всем приезжающим в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут выдаваться предписания о нахождении на домашнем карантине или в обсервации в течение 14 дней", - рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.
Планируется, что нововведение начнет действовать с 24 апреля.
По данным минздрава, в регионе на 23 апреля зарегистрированы 287 случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 235 человек, выздоровели 48 пациентов, четверо умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.