Зеленский призвал украинцев учить иностранные языки на карантине

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны использовать время на карантине для того, чтобы повысить свой уровень владения иностранными языками.
"23 апреля ООН объявила Международным днем английского и испанского языка. Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной "прокачать" собственные навыки и знание иностранных языков. Обязательно наступит день, когда все это закончится и к нам в страну смогут приехать иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine", - сказал Зеленский в видеообращении, которое было обнародовано в четверг.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. В среду правительство продлило карантин до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. На Украине зафиксировано 7,17 тысячи случаев COVID-19, из которых 187 стали смертельными, 504 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля, 03:05Эксперт рассказал о политических "судорогах" Зеленского