В Пензе четыре пожилых пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Четыре пожилых пациента с коронавирусной инфекцией в Пензе находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 211 случаев коронавируса. Пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, 15 человек вылечились. Среди заболевших в Пензенской области девять детей от одного месяца до 14 лет.
"На ИВЛ в настоящее время четверо тяжелых пациентов с коронавирусом. Все пенсионного возраста", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.