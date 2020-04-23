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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:53
https://ria.ru/20200423/1570475803.html
В Пензе четыре пожилых пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Пензе четыре пожилых пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

16:53 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Четыре пожилых пациента с коронавирусной инфекцией в Пензе находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 211 случаев коронавируса. Пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, 15 человек вылечились. Среди заболевших в Пензенской области девять детей от одного месяца до 14 лет.
"На ИВЛ в настоящее время четверо тяжелых пациентов с коронавирусом. Все пенсионного возраста", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
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