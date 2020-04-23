Спасатели нашли пропавших в Приангарье водителей грузовиков и ребенка

ИРКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Пропавшие на севере Иркутской области водители грузовиков и ребенок найдены спасателями, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что на севере Иркутской области, где из-за потепления закрыты зимние автомобильные трассы, пропали двое мужчин и ребенок. Мужчины на двух грузовиках двигались из Красноярска в Ленск по автозимнику "Вилюй" через город Усть-Кут. С ними ехал 8-летний сын одного из водителей. Один из мужчин 13 апреля сообщил, что у него сломался грузовик и он находится в Катангском районе, затем пришло сообщение о том, что автомобиль отремонтирован и оба грузовика возвращаются в Усть-Кут. С тех пор информации от мужчин не поступало. Родственники пропавших обратились за помощью в МЧС. Поскольку наземным транспортом передвигаться по автозимнику уже невозможно, в поисках был задействован вертолет Ми-8.
"Пропавшие на автозимнике в Катангском районе водители спасены. Мужчина и 8-летний ребенок доставлены бортом Ми-8 МЧС России в город Киренск. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузовики были обнаружены в Катангском районе, в 40 километрах от населенного пункта Бур. Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до Ленска.
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