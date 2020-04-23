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https://ria.ru/20200423/1570474629.html
Минкомсвязь изучит законопроект о запрете блокировки Telegram
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РИА Новости

Минкомсвязь изучит законопроект о запрете блокировки Telegram

16:35 23.04.2020
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Минкомсвязь РФ получила письмо депутатов с просьбой поддержать законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, сможет ответить на запрос после изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просят поддержать законопроект.
"В Минкомсвязь России поступило письмо депутатов с просьбой поддержать законопроект. Сможем прокомментировать обращение депутатов после изучения", - сказали в пресс-службе министерства.
В письме депутатов министру, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что за прошедшие два года блокировки Telegram предпринятые для нее усилия показали свою неэффективность, мессенджер устойчиво наращивает российскую аудиторию – с 9,3 миллиона человек в месяц в октябре 2018 года до 20,1 миллиона в феврале 2020 года (по данным Mediascope).
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"Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок (от прокси-серверов до VPN). Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", - говорится в письме, в котором депутаты просят поддержать законопроект.
В письме отмечается, что практически все значимые российские СМИ используют Telegram как одно из основных средств доставки новостей читателям, растет число подписчиков популярных каналов.
"Без преувеличения можно сказать, что этот мессенджер со временем стал выполнять и социально значимую функцию: в частности, именно через него Минкомсвязи организовало оповещения оставшихся за границей во время пандемии российских туристов. Также именно через Telegram мэрия Москвы официально информирует граждан о борьбе с коронавирусом. Аналогичные примеры существуют и во множестве других регионов России", - говорится в письме.
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Telegram (приложение)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваОбщество
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