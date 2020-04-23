Минкомсвязь изучит законопроект о запрете блокировки Telegram

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Минкомсвязь РФ получила письмо депутатов с просьбой поддержать законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, сможет ответить на запрос после изучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как информационного ресурса госорганов. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просят поддержать законопроект.

"В Минкомсвязь России поступило письмо депутатов с просьбой поддержать законопроект. Сможем прокомментировать обращение депутатов после изучения", - сказали в пресс-службе министерства.

В письме депутатов министру, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что за прошедшие два года блокировки Telegram предпринятые для нее усилия показали свою неэффективность, мессенджер устойчиво наращивает российскую аудиторию – с 9,3 миллиона человек в месяц в октябре 2018 года до 20,1 миллиона в феврале 2020 года (по данным Mediascope).

"Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок (от прокси-серверов до VPN). Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", - говорится в письме, в котором депутаты просят поддержать законопроект.

В письме отмечается, что практически все значимые российские СМИ используют Telegram как одно из основных средств доставки новостей читателям, растет число подписчиков популярных каналов.