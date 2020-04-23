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2020-04-23T16:54
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Суд обязал СБУ завести дело о госизмене против Кучмы
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РИА Новости

Суд обязал СБУ завести дело о госизмене против Кучмы

16:32 23.04.2020 (обновлено: 16:54 23.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЛеонид Кучма
Леонид Кучма
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Суд обязал Службу безопасности завести дело против экс-президента Украины и представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы и главы офиса президента Андрея Ермака относительно возможной государственной измены, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.
Речь идет о создании в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией в статусе советника.
"Маленькая победа. Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ - готово, ГБР (Госбюро расследований - ред.) - приготовиться в понедельник", - сообщил Вятрович.
Ранее контактная группа договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. Ожидалось, что решение о создании консультативного совета при контактной группе будет принято на заседании 26 марта, однако в ДНР заявили, что Киев отказался утверждать создание данного органа.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеВладимир ВятровичЕвропейская солидарностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВерховная Рада УкраиныМинскООНВ мире
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