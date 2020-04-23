Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Жители Ленинградской области получили возможность приобрести жилье на первичном рынке стоимостью до 8 миллионов рублей под 6,5% годовых, сообщил глава региона . Жители Ленинградской области получили возможность приобрести жилье на первичном рынке стоимостью до 8 миллионов рублей под 6,5% годовых, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время онлайн заседания облправительства.

Он напомнил о вышедшем постановлении президента России, согласно которому, Ленинградская область, наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом, включена в список субъектов страны, где начинает действовать новая ипотечная ставка – 6,5% на первичный рынок жилья.

Согласно документу, льготная ипотечная программа, будет работать до 1 ноября 2020 года и распространяется на всю территорию региона. Ленинградцы смогут улучшить свои жилищные условия и воспользоваться программой для покупки жилья на первичном рынке в размере до 8 миллионов рублей. Таким образом они могут приобрести квартиру в населенных пунктах, где ведется строительство, в том числе и в крупных городских поселениях на границе с Санкт-Петербургом – Кудрово и Мурино.

"Это очень хороший шанс для оживления нашего строительного рынка. Очень хорошая сумма для ипотеки - 8 миллионов рублей под фиксированную ставку, до этого был объем в 3 миллиона", - подчеркнул Дрозденко.