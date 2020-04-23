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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:14
https://ria.ru/20200423/1570472895.html
МЧС ДНР впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469682_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_dacae69507f5e2531075cc7729586c7d.jpg
РИА Новости

МЧС ДНР впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя

16:14 23.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя, который рассчитан на оказание помощи более 100 пациентам в случае заражения коронавирусом или при чрезвычайных ситуациях, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
"На территории республики мы первый раз разворачиваем такой госпиталь. За всю историю МЧС ДНР и, наверное, Украины такие госпитали не разворачивались. Я уверен, что этот госпиталь будет очень мощной поддержкой для нашей медицины" - приводит слова главы МЧС ДНР Алексей Кострубицкого пресс-служба ведомства.
В пресс-службе МЧС отметили, что основная цель такого госпиталя - быстрое и эффективное оказание медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
"При отсутствии возможности доставить пострадавших граждан в специализированное лечебное учреждение, мобильный госпиталь может стать единственной возможностью оказать медицинскую помощь… Работа мобильного госпиталя и подготовленного личного состава позволит оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и других чрезвычайных ситуациях", - отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что такой госпиталь одновременно может принять более 100 человек.
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Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По информации минздрава ДНР, в среду в республике выявлено 67 заболевших CОVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
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