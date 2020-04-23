МЧС ДНР впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя, который рассчитан на оказание помощи более 100 пациентам в случае заражения коронавирусом или при чрезвычайных ситуациях, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ДНР.
"На территории республики мы первый раз разворачиваем такой госпиталь. За всю историю МЧС ДНР и, наверное, Украины такие госпитали не разворачивались. Я уверен, что этот госпиталь будет очень мощной поддержкой для нашей медицины" - приводит слова главы МЧС ДНР Алексей Кострубицкого пресс-служба ведомства.
В пресс-службе МЧС отметили, что основная цель такого госпиталя - быстрое и эффективное оказание медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
"При отсутствии возможности доставить пострадавших граждан в специализированное лечебное учреждение, мобильный госпиталь может стать единственной возможностью оказать медицинскую помощь… Работа мобильного госпиталя и подготовленного личного состава позволит оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и других чрезвычайных ситуациях", - отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что такой госпиталь одновременно может принять более 100 человек.
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Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию. По информации минздрава ДНР, в среду в республике выявлено 67 заболевших CОVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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