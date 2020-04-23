МЧС ДНР впервые провел учения по разворачиванию мобильного госпиталя

"На территории республики мы первый раз разворачиваем такой госпиталь. За всю историю МЧС ДНР и, наверное, Украины такие госпитали не разворачивались. Я уверен, что этот госпиталь будет очень мощной поддержкой для нашей медицины" - приводит слова главы МЧС ДНР Алексей Кострубицкого пресс-служба ведомства.