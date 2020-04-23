Суд перенес слушание по избранию меры пресечения Януковичу

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева отложил до 28 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о событиях "евромайдана" в феврале 2014 года, сообщил в четверг прокурор Алексей Донской.

Печерский суд Киева в четверг планировал рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года на площади Независимости.

Как рассказал Донской журналистам после суда, заседание перенесли на 11.30 (совпадает с мск) 28 апреля из-за неявки адвокатов Януковича. По его словам, сторона обвинения поднимала вопрос рассмотрения ходатайства без защитников, но суд отказал. Также прокуроры перед судом поставили вопрос обеспечения онлайн-трансляции следующего заседания.

"До 28 апреля мы подадим это ходатайство и рассчитываем, что оно будет рассмотрено, и такая трансляция, при невозможности непосредственного участия посторонних лиц, будет обеспечена", - цитирует Донского интернет-издание "Тиждень.ua"

Ранее Юрий Луценко , занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко . Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане в 2014 году.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.