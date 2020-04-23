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2020-04-23T16:13
https://ria.ru/20200423/1570472775.html
Суд перенес слушание по избранию меры пресечения Януковичу
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РИА Новости

Суд перенес слушание по избранию меры пресечения Януковичу

16:13 23.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович . Архивное фото
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отложил до 28 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о событиях "евромайдана" в феврале 2014 года, сообщил в четверг прокурор Алексей Донской.
Печерский суд Киева в четверг планировал рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года на площади Независимости.
Как рассказал Донской журналистам после суда, заседание перенесли на 11.30 (совпадает с мск) 28 апреля из-за неявки адвокатов Януковича. По его словам, сторона обвинения поднимала вопрос рассмотрения ходатайства без защитников, но суд отказал. Также прокуроры перед судом поставили вопрос обеспечения онлайн-трансляции следующего заседания.
"До 28 апреля мы подадим это ходатайство и рассчитываем, что оно будет рассмотрено, и такая трансляция, при невозможности непосредственного участия посторонних лиц, будет обеспечена", - цитирует Донского интернет-издание "Тиждень.ua"
Виктор Янукович
13 марта, 14:29
Януковича вызвали на заседание суда в качестве обвиняемого в госизмене
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане в 2014 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Ответственность за смерть более 100 человек украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Руслан Рябошапка
2 марта, 23:07
На Украине активизируют расследования против чиновников Януковича
040004
Ситуация на УкраинеАлександр ЯкименкоСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
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