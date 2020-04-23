Кардиохирург рассказал, как коронавирус влияет на сердце

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ имени Алмазова, кардиохирург Евгений Михайлов в интервью "НСН" рассказал, как коронавирус влияет на работу сердца.
По его словам, у некоторых пациентов с COVID-19 развивается миокардит – воспаление сердечной мышцы, а также нарушение ритма сердца.
"При хронических формах ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, что может, в свою очередь, привести к инфаркту миокарда", - рассказал врач со ссылкой на статистику европейских и китайских исследований.
У больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции отмечается высокая частота тромбозов, которые могут вызвать нарушение работы любых внутренних органов, добавил Михайлов.
Кардиохирург подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо придерживаться особо строгих правил самоизоляции и, по возможности, вообще не выходить из дома.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.