Кардиохирург рассказал, как коронавирус влияет на сердце

"При хронических формах ишемической болезни сердца инфекция может способствовать дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, что может, в свою очередь, привести к инфаркту миокарда", - рассказал врач со ссылкой на статистику европейских и китайских исследований.