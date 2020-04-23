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Премьеры стран ЕАЭС обсудили сотрудничество в здравоохранении
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РИА Новости

Премьеры стран ЕАЭС обсудили сотрудничество в здравоохранении

16:01 23.04.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
НУР-СУЛТАН, 23 апр - РИА Новости. Участники заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференции обсудили расширение сотрудничества в области здравоохранения, сообщила в четверг пресс-служба премьера Казахстана.
Премьер Казахстана Аскар Мамин в четверг принял участие во внеочередном заседании ЕМПС в режиме видеоконференции.
"Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе подходы к цено- (тарифо-) образованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, поэтапную либерализацию международных автомобильных перевозок, выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Аскар МаминЕвразийский экономический союзБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
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