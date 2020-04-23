В Марий Эл поступят 150 тысяч медицинских масок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Сто пятьдесят тысяч масок поступят в Марий Эл в выходные, сообщает пресс-служба главы региона.
Накануне в республику поступили 3 тысячи одноразовых защитных костюмов для медицинских работников и вторая партия фильтрующих респираторов в количестве 2,5 тысяч для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний. Средства индивидуальной защиты были закуплены на деньги, выделенные минздраву региона из резервного фонда правительства Марий Эл.
"В эти выходные мы ожидаем поставку 150 тысяч одноразовых масок, которые будут направлены в аптечную сеть республики. В начале следующей недели ожидается поставка еще 2700 защитных костюмов и 7380 респираторов", - заявила заместитель председателя правительства региона Илга Дравнице.
В Марий Эл зарегистрировано 348 подтвержденных диагнозов коронавирус, в медицинские учреждения республики госпитализированы 58 человек. Всего в семи медучреждениях находятся на лечении 237 человек, из них 222 человека – взрослые, 15 – дети. За время пандемии выписан 81 пациент, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 46 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.