В Марий Эл поступят 150 тысяч медицинских масок

Накануне в республику поступили 3 тысячи одноразовых защитных костюмов для медицинских работников и вторая партия фильтрующих респираторов в количестве 2,5 тысяч для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний. Средства индивидуальной защиты были закуплены на деньги, выделенные минздраву региона из резервного фонда правительства Марий Эл.