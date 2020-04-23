Женщина перепутала смертельно опасное заболевание с беременностью

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жительница Жительница Великобритании Жасмин Бирд думала, что беременна, не подозревая, что причиной изменений в ее организме был рак легких. Об этом сообщает The Sun

В июле 2019 года у 40-летней британки прекратились менструации и начал расти живот, а через некоторое время — грудь. Женщина подумала, что беременна, и решила сделать тест, однако он оказался отрицательным.

Живот продолжал увеличиваться, и Жасмин обратилась в больницу. Доктора списали симптомы пациентки на стресс и прописали ей антацидный препарат, чтобы снизить кислотность в желудке. Женщина попросила сделать ей ультразвуковое исследование, но врачи отказались, так как беременности не было.

Бирд опубликовала свою фотографию в фейсбуке, после чего друзья стали интересоваться, кто же "отец ее ребенка". По словам Жасмин, в то время она думала, что это была фантомная беременность, "потому что другого объяснения этому не было".

Вначале женщина отказывалась от рентгена, поскольку боялась, что это "убьет плод". Но доктора убедили ее сделать трансвагинальное сканирование, а потом и обычное рентгеновское исследование.

В октябре они увидели на снимках Жасмин затемнение в области легких, а в конце декабря сделали биопсию и позитронно-эмиссионную томографию. В итоге в январе ей поставили диагноз "рак легких".

В это же время британка заболела инфекцией грудной клетки, и операцию на легких ей провели только в конце февраля. В ходе 14-часового хирургического вмешательства пациентке удалили половину легкого.