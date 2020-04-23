В Архангельской области рассказали о новых случаях коронавируса

МУРМАНСК, 23 апр - РИА Новости. Референс-центр Референс-центр Архангельской области в четверг выявил еще 14 случаев заражения коронавирусом в регионе, большинство из них – в компании "АГД-Даймондс", всего заразились 137 жителей области, сообщили в оперштабе.

"В федеральной статистике сегодня отражены три новых случая заболевания COVID-19 в Архангельской области. Кроме того, региональным референс-центром получены еще 14 положительных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых зараженных 10 работников "АГД-Даймондс", а также семь человек, которые контактировали с ранее заболевшими.

В связи с выявлением случаев заболевания среди медицинского персонала проводится эпидемиологическое расследование в Архангельской областной клинической больнице и Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич. Выписка и прием пациентов в хирургических отделениях в этих учреждениях приостановлены.

Все сотрудники, вошедшие в круг контактов, изолированы, у них взяты тесты на COVID-19, за пациентами продолжается медицинское наблюдение в отделениях.

Кроме того, как сообщили в штабе, проводится эпидрасследование в Архангельской городской клинической больнице №6, круг контактов с заболевшим сотрудником определен, люди изолированы. Учреждение на сегодняшний день продолжает работу, решение о необходимости введения карантинных мер будет принято по итогам эпидрасследования.

Всего в Архангельской области остаются под наблюдением 617 человек. Общее количество случаев заболевания – 137.