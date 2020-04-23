В Госдуме считают, что поправки Киева могут навредить "Википедии"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Исправление Украиной "неточностей" в "Википедии" - попытка подправить мировую историю под свои политические интересы, такие действия могут, в том числе, навредить репутации интернет-энциклопедии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее министерство иностранных дел Украины сообщило, что запускает кампанию, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и противодействовать дезинформации.
По данным пресс-службы украинского МИД, первым этапом сотрудничества станет запуск в мае онлайн-марафона "Месяц украинской дипломатии", в течение месяца авторы украиноязычной "Википедии" будут исправлять "неточности" на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и так далее.
"Намерение украинских авторов вносить поправки в "Википедию" по разным темам, скорее всего, выльется в то, что в популярной энциклопедии появятся "древние укры" или что-нибудь подобное", - сказал Железняк.
По его мнению, исправление "неточностей" относительно вопросов евроинтеграции Украины или принадлежности Крыма "окажется потоком абсурда и вранья".
"Эти очередные попытки переписать историю собственной страны, а также подправить под свои политические интересы мировую историю - очень опасная игра. Подобная акция является безусловно политическим заказом, направленным в первую очередь на сознание подрастающего поколения", - сказал он.
Он также добавил, что кампания по внесению "исправлений" в "Википедию" с украинской стороны "может сильно навредить и репутации популярного во всем мире ресурса".
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