В Госдуме считают, что поправки Киева могут навредить "Википедии"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Исправление Исправление Украиной "неточностей" в " Википедии " - попытка подправить мировую историю под свои политические интересы, такие действия могут, в том числе, навредить репутации интернет-энциклопедии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Ранее министерство иностранных дел Украины сообщило, что запускает кампанию, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению "Википедии" информацией об Украине и противодействовать дезинформации.

По данным пресс-службы украинского МИД, первым этапом сотрудничества станет запуск в мае онлайн-марафона "Месяц украинской дипломатии", в течение месяца авторы украиноязычной "Википедии" будут исправлять "неточности" на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО и так далее.

"Намерение украинских авторов вносить поправки в "Википедию" по разным темам, скорее всего, выльется в то, что в популярной энциклопедии появятся "древние укры" или что-нибудь подобное", - сказал Железняк.

По его мнению, исправление "неточностей" относительно вопросов евроинтеграции Украины или принадлежности Крыма "окажется потоком абсурда и вранья".

"Эти очередные попытки переписать историю собственной страны, а также подправить под свои политические интересы мировую историю - очень опасная игра. Подобная акция является безусловно политическим заказом, направленным в первую очередь на сознание подрастающего поколения", - сказал он.