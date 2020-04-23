В больнице Боткина в Петербурге находятся более 120 медиков с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА. Новости. Более 120 медиков, у которых подтвержден коронавирус, находятся в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, трое из них подключены к ИВЛ, сообщает в четверг пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
"В больнице Боткина по состоянию на вчерашний день 121 человек… По-прежнему три медработника на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, в этот стационар госпитализируют всех медицинских работников, заболевших коронавирусной инфекцией.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 2458 случаев коронавируса. Выздоровели 368 человек, 17 скончались.
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