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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:20
https://ria.ru/20200423/1570469327.html
В больнице Боткина в Петербурге находятся более 120 медиков с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693022_132:444:2372:1704_1036x0_80_0_0_b8cec2f8c2325adda3107717736387c1.jpg
РИА Новости

В больнице Боткина в Петербурге находятся более 120 медиков с COVID-19

15:20 23.04.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА. Новости. Более 120 медиков, у которых подтвержден коронавирус, находятся в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, трое из них подключены к ИВЛ, сообщает в четверг пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
"В больнице Боткина по состоянию на вчерашний день 121 человек… По-прежнему три медработника на ИВЛ", - говорится в сообщении.
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Как уточняет пресс-служба, в этот стационар госпитализируют всех медицинских работников, заболевших коронавирусной инфекцией.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 2458 случаев коронавируса. Выздоровели 368 человек, 17 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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