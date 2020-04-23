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2020-04-23T15:25
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В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса
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РИА Новости

В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса

15:25 23.04.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Программа льготного кредитования крупных компаний стартует в РФ на следующей неделе, ее потенциальный объем - 1 триллион рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Программа находится в стадии запуска, начнет работать со следующей недели. Она ориентирована на крупные системообразующие компании и предназначена для льготного кредитования на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности", - сказал Белоусов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки экономики в части банковского кредитования.
"Потенциал этой программы - около 1 триллиона рублей, количество участников потенциально – около тысячи предприятий. Пока рассматриваем охват около 40%", - добавил Белоусов.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг заявил, что РФ выделит 24 миллиарда рублей на программу льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Премьер подчеркнул, что ключевая задача сегодня - обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, на которых заняты миллионы людей.
На минувшей неделе в пятницу пресс-служба министерства экономического развития сообщила, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила 489 заявок на включение в перечни системообразующих предприятий. Заявки были представлены Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Работа по рассмотрению и формированию отраслевых списков системообразующих предприятий продолжается. Всего, по ожиданиям главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в перечни может войти 1000-1100 предприятий.
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РоссияМаксим РешетниковАндрей БелоусовЭкономика
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