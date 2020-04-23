Протоиерея Александра Агейкина похоронили на территории Елоховского храма

"23 апреля в четверг Светлой седмицы в Богоявленском соборе было совершено отпевание и погребение настоятеля Богоявленского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. Заупокойную службу возглавил Сергий, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский", - говорится в сообщении.