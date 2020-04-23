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Религия и мировоззрение
2020-04-23T15:15
https://ria.ru/20200423/1570469065.html
Протоиерея Александра Агейкина похоронили на территории Елоховского храма
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570360346_0:67:1024:643_1036x0_80_0_0_22bd1372d6b3de181f9a340c7873659b.jpg
РИА Новости

Протоиерея Александра Агейкина похоронили на территории Елоховского храма

15:15 23.04.2020
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© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей ФарковецНастоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Протоиерей Александр Агейкин, скончавшийся во вторник от осложнений из-за коронавирусной инфекции, похоронен на территории Елоховского собора, отпевание и погребение совершил в четверг митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), сообщает сайт собора.
"23 апреля в четверг Светлой седмицы в Богоявленском соборе было совершено отпевание и погребение настоятеля Богоявленского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. Заупокойную службу возглавил Сергий, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский", - говорится в сообщении.
Как уточнили в соборе, Агейкин погребен на территории храма, за алтарем.
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