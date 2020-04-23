Протоиерея Александра Агейкина похоронили на территории Елоховского храма

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Протоиерей Александр Агейкин, скончавшийся во вторник от осложнений из-за коронавирусной инфекции, похоронен на территории Елоховского собора, отпевание и погребение совершил в четверг митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин), сообщает сайт собора.
"23 апреля в четверг Светлой седмицы в Богоявленском соборе было совершено отпевание и погребение настоятеля Богоявленского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. Заупокойную службу возглавил Сергий, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский", - говорится в сообщении.
Как уточнили в соборе, Агейкин погребен на территории храма, за алтарем.
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