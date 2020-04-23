И.о. главреда и редакция "Ведомостей" поспорили о редакционной политике

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Редакция " Редакция " Ведомостей " опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты и.о. главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории; сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.

"И.о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию. … Именно доверием, на формирование которого уходят годы, определяется качество независимого издания", - говорится на сайте "Ведомостей".

В публикации также отмечено, что 22 апреля Шмаров сообщил сотрудникам редакции, что "вводит запрет на публикации данных любых опросов и упоминаний "Левада-центра" в материалах издания". Кроме того, освещены случаи смены заголовка статьи о компании "Роснефть" и удаления колонки профессора ВШЭ Константина Сонина

"Как может быть (независимость – прим. ред.) самого издания от руководства? Как может быть компания, независимая от руководства? Что такое цензура? Посмотрите, пожалуйста, в словаре, что такое "цензура". Ну не может главный редактор ввести цензуру в издании. Цензура – это государственная политика, она у нас в Российской Федерации запрещена по закону. Если б я нарушал этот запрет... , на меня можно было бы подать в суд. На меня никто в суд не подает", - прокомментировал Шмаров ситуацию в разговоре с РИА Новости.

Внутренняя политика редакции, по словам Шмарова, действительно меняется. Причем о соответствующем намерении он сообщил в момент встречи и знакомства с коллективом.

"Мой вектор развития газеты заключается в том, чтобы сделать ее более деловой и экономической. То, что это деловая газета, значится в декларации ее отцов-основателей, которые запустили это издание 20 лет назад. Там ясно сказано, что "Ведомости" - это деловая газета. Усиление деловой, экономической, предпринимательской информации, выкладок, соображений – вот что является краеугольным камнем моей редакционной политики. Делать деловую газету. Собственно говоря, я за другое и не брался", - отметил Шмаров. Кроме того, и.о. главреда "Ведомостей" отметил, что постоянно ведет диалог с сотрудниками.