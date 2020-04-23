На Украине два сотрудника пенитенциарного учреждения заразились COVID-19

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у двух сотрудников пенитенциарного учреждения на западной Украине, сообщила в четверг уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировано 7,17 тысячи случаев COVID-19, из них 187 стали смертельными, 504 человека выздоровели.
"Во время проверки офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлен быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - написала Денисова в Telegram-канале.
По ее словам, эти сотрудники с 6 апреля находятся на больничном. В учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.
Омбудсмен добавила, что по состоянию на 23 апреля среди тех, кто содержатся в различных пенитенциарных учреждениях, подтвержденные случаи COVID-19 отсутствуют.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. В среду правительство продлило карантин до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.