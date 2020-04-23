Больница покупает автомобиль за 1,5 миллиона рублей на фоне пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Красноуфимская районная больница, где скончался первый в Свердловской области пациент с коронавирусом, разместила на портале госзакупок заявку на приобретение автомобиля стоимостью почти 1,5 миллиона рублей.
Согласно опубликованной заявке, больнице требуется седан Kia Optima, выпущенный не ранее 2019 года, серебристого, серого либо темно-серого цвета. Автомобиль должен быть оснащен автоматической коробкой передач, противоугонным устройством, круиз-контролем, раздельным климат-контролем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, подогревом кожаных сидений и руля. Также в иномарке должны быть электропривод и функция памяти водительского сидения, не менее шести динамиков и колеса не менее 17 дюймов. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1 миллион 498 тысяч рублей.
Оперативный штаб региона по профилактике COVID-19 сообщил, что уточнит данные о закупке больницей представительского авто. Главный врач больницы, а также пресс-секретари медицинского учреждения и регионального Минздрава не ответили на звонки агентства.
Ранее сообщалось, что у одного из пациентов Красноуфимской районной больницы, скончавшегося от пневмонии, посмертно был обнаружен коронавирус. Таким образом, 54-летний мужчина стал первой жертвой COVID-19 в регионе. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в больнице среди заболевших есть медики. По данным регионального Роспотребнадзора, на 23 апреля в Красноуфимске коронавирус официально подтвержден у четырех человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.