Больница покупает автомобиль за 1,5 миллиона рублей на фоне пандемии

Согласно опубликованной заявке, больнице требуется седан Kia Optima, выпущенный не ранее 2019 года, серебристого, серого либо темно-серого цвета. Автомобиль должен быть оснащен автоматической коробкой передач, противоугонным устройством, круиз-контролем, раздельным климат-контролем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, подогревом кожаных сидений и руля. Также в иномарке должны быть электропривод и функция памяти водительского сидения, не менее шести динамиков и колеса не менее 17 дюймов. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1 миллион 498 тысяч рублей.