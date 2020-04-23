Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T15:11
https://ria.ru/20200423/1570468134.html
Больница покупает автомобиль за 1,5 миллиона рублей на фоне пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152898/55/1528985597_0:498:2730:2034_1036x0_80_0_0_bb2c08fd1004206608eea475006335d3.jpg
РИА Новости

Больница покупает автомобиль за 1,5 миллиона рублей на фоне пандемии

15:11 23.04.2020
1560
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Красноуфимская районная больница, где скончался первый в Свердловской области пациент с коронавирусом, разместила на портале госзакупок заявку на приобретение автомобиля стоимостью почти 1,5 миллиона рублей.
Согласно опубликованной заявке, больнице требуется седан Kia Optima, выпущенный не ранее 2019 года, серебристого, серого либо темно-серого цвета. Автомобиль должен быть оснащен автоматической коробкой передач, противоугонным устройством, круиз-контролем, раздельным климат-контролем, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, подогревом кожаных сидений и руля. Также в иномарке должны быть электропривод и функция памяти водительского сидения, не менее шести динамиков и колеса не менее 17 дюймов. Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1 миллион 498 тысяч рублей.
Оперативный штаб региона по профилактике COVID-19 сообщил, что уточнит данные о закупке больницей представительского авто. Главный врач больницы, а также пресс-секретари медицинского учреждения и регионального Минздрава не ответили на звонки агентства.
Ранее сообщалось, что у одного из пациентов Красноуфимской районной больницы, скончавшегося от пневмонии, посмертно был обнаружен коронавирус. Таким образом, 54-летний мужчина стал первой жертвой COVID-19 в регионе. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в больнице среди заболевших есть медики. По данным регионального Роспотребнадзора, на 23 апреля в Красноуфимске коронавирус официально подтвержден у четырех человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
517203923
Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьКрасноуфимск
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24В парламенте Армении произошла массовая драка
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
Лента новостейМолния