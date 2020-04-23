Волгоградские ученые разработали защитный шлем от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Профессор Волгоградского государственного медицинского университета Александр Воробьев показал журналистам многофункциональное средство индивидуальной защиты от вирусов, разработанное группой ученых под его руководством, изобретение, которое выглядит как шлем, ученые назвали "Венец-34".

По словам Воробьева, волгоградские ученые еще в сентябре прошлого года начали разработку устройства, которое бы защитило от пыльцы и пыли людей, страдающих аллергией, но пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу. В феврале изобретатели решили сделать устройство, способное защитить человека и от вирусов. Воробьев продемонстрировал изобретение: устройство в виде шлема, весит около 1,5 килограмма, в нем установлен фильтр для очистки воздуха, вентилятор, также возможна установка модулей для ингаляции, увлажнения воздуха и ультрафиолетового облучения. Он отметил, что ученые дали название своему устройство – "Венец-34".

"(Защищает от заражения – ред.) за счет защиты верхних дыхательных путей, поставляя фильтрованный, очищенный воздух, исключая вдыхание воздуха извне с возможным заражением вирусом и за счет того, что одновременно с верхними дыхательными путями закрываются слизистые и неприкрытые одеждой кожа лица", - сообщил Воробьев.

По его словам, в таком шлеме будет удобно и безопасно работать врачам, очки не будут запотевать, и "Венец-34" не требует таких затрат дыхательной мускулатуры, как противогаз. Воробьев сообщил, что в данный момент изобретение находится на стадии оформления патента, уже получено положительное решение экспертизы, и авторы ведут переговоры с пермскими предприятиями о запуске производства защитного устройства.

"Мы договорились, что первая партия поступит в Волгоград , первой партией будут обеспечены наши доктора абсолютно бесплатно. Нам это тоже важно, мы потом с них соберем отзывы, что нам доработать", - сказал профессор.

Профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета Александр Воробьев вместе с командой ученых в 2013 году разработал экзоскелет для абилитации (первоначального формирования способностей) и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей – "ЭКЗАР-34". Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года он создал устройство для паралимпийской чемпионки по плаванию Александры Агафоновой. Волгоградские хирурги провели в марта 2019 в экзоскелете первую эндоскопическую операцию.

Ранее сообщалось, что Воробьев в апреле 2019 года получил звание "Заслуженный деятель науки РФ" за достижения в науке и медицине.